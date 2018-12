Die Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie versucht sich weiter zurückzukämpfen um wieder grüne Zahlen an der Börse zu schreiben. Nach dem Mitte November das Jahrestief bei 1,69 Euro aufgestellt wurde, scheint die Aktie alles zu probieren um wieder in den grünen Bereich zu kommen. Hier kratzte die Aktie sogar knapp an einem Mehrjahrestief, konnte dies aber glücklicherweise abwenden. Seither geht es fast nur noch bergauf, wären da nicht die Gewinnmitnahmen ...

