Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 verloren. Das erste Tor der Partie viel in der 31. Spielminute: Nach einer Vorlage von Daniel Ginczekim platzierte der Wolfsburger Admir Mehmedi den Ball aus zwölf Metern ins lange Eck.

Ginczekim legte in der 68. Minute nach: Der Wolfsburger verwandelte die lange Flanke von Elvis Rexhbecaj freistehend am rechten Fünfereck mit einer Direktabnahme. In der 87. Minute gelang Juka Jovic nach einer Freistoßsituation der Anschlusstreffer. Frankfurt bleibt damit auf Platz fünf der Tabelle (23 Punkte). Wolfsburg ist nach dem Sieg mit 18 Punkten auf dem achten Platz der Liga.