In Polen wurde eine Koalition für die Entwicklung des Biolebensmittelmarktes unter der Schirmherrschaft des Polnischen Ministeriums für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung gegründet. Sie wurde von Institutionen in die Wege geleitet, die die Idee der Entwicklung eines Biomarktes in Polen teilen. Quelle: Carrefour Poland Zu den Gründungsmitgliedern gehören...

Den vollständigen Artikel lesen ...