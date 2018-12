Die Börse in Frankfurt hat auch am Montagmittag kräftige Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.530 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Autobauer Daimler und BMW mehr als sechs Prozent im Plus. Auch die Papiere von Volkswagen und Continental legen stark zu. Grund für die Kursgewinne dürfte eine Mitteilung von US-Präsident Donald Trump sein, wonach sich China bei Autozöllen auf die USA zubewegt. Die Aktien der Deutschen Lufthansa, von Vonovia und von Beiersdorf rangieren gegenwärtig entgegen dem Trend im Minus am Ende der Liste.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 22.574,76 Punkten geschlossen (+1,00 Prozent).