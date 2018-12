Am 26.11. hatten wir auf eine Trading-Chance mit Bechtle hingewiesen und die Überschrift des Beitrags lautete: "Bechtle: Da muss jetzt einfach was gehen! Trading-Chance!" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Die Bechtle AG ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland mit 70 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Handelsgesellschaften in 14 europäischen Ländern. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...