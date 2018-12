Die RWE AG ist ein börsennotierter Energieversorgungskonzern mit Hauptsitz in Essen. Am Umsatz gemessen ist das Unternehmen der zweitgrößte Versorger Deutschlands. Der Konzern gehört auch in den Niederlanden seit der Übernahme von Essent zu den führenden Energieversorgern und ist auch in anderen Märkten vertreten. Die letzten Analystenstimmen schlagen alle in die gleiche Kerbe. Als erstes vergaben die Experten von RBC eine Kaufempfehlung mit einem ...

