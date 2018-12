Zürich - Ab dem 10. Dezember transportieren Drohnen der Post Laborproben vom UniversitätsSpital Zürich (USZ) zum Standort Irchel der Universität Zürich (UZH). Das Projekt dauert voraussichtlich ein Jahr. In dieser Zeit sammeln das USZ, die UZH, die Post und der Hersteller Matternet Erfahrungen im Langzeitbetrieb der autonomen Drohne. Die Laborproben sind in Zürich auf dem Luftweg doppelt so schnell am Ziel wie auf der Strasse.

Die ersten Testflüge finden am 6. Dezember statt. Dabei fliegt die Drohne Laborproben autonom von einem Standort zum anderen. Die zweieinhalb Kilometer lange Route verläuft von einer Dachterrasse des Nord-Trakts am USZ bis zum UZH Irchel an der Winterthurerstrasse 190 und führt - soweit möglich - über bewaldetes Gebiet. Die täglich ...

