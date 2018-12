Wallisellen - NetApp, einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud, stellt auf der NetApp Insight Barcelona 2018 neue Datenservices und Lösungen vor, mit denen Unternehmen innovativ in der Cloud agieren können. Zu den neuen Angeboten gehören eine verlängerte Verfügbarkeit der Vorschauversion von Microsoft Azure NetApp Files, die erweiterte Verfügbarkeit von NetApp Cloud Volumes für die Google Cloud Platform und NetApp SaaS Backup für Salesforce. Als führender Anbieter von Hybrid-Cloud-Lösungen befähigt NetApp Anwender, branchenführende Public-Cloud-Services auf einfache Weise für ihre Daten zu nutzen. Dadurch können Unternehmen sowohl schneller auf Veränderungen am Markt als auch auf neue Kundenanforderungen reagieren.

Schon heute setzt ein Grossteil der Unternehmen in aller Welt Daten als strategischen Vorteil ein. Um bessere Entscheidungen treffen zu können, ist ein Einsatz der Cloud unerlässlich. Denn Cloud-Computing unterstützt entscheidend dabei, die Kundenzufriedenheit zu steigern und neue Umsatzquellen zu erschliessen. Doch damit das volle Potenzial der Cloud auch ausgeschöpft werden kann, müssen Unternehmen ihre Daten integrieren, schützen und optimieren. Seit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt dies eine noch grössere Herausforderung dar, die Fachwissen zu Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen erfordert. Die Data-Fabric-Strategie von NetApp unterstützt Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderung.

"Unternehmen entscheiden sich immer häufiger für Cloud-First-Strategien. Nehmen sie eine digitale Transformation auf Businessebene vor, geht es bei der Cloud nicht nur um die Auswahl aus ...

