Moneycab.com: Herr Risch, Sie stammen aus einer Schumacher- und Schuhhändlerfamilie und haben das Handwerk von der Pieke auf gelernt. Welches ist Ihre früheste Erinnerung an Schuhe?

Dominik Risch: Ich bin in der Schuhwerkstatt meines Grossvaters aufgewachsen. Ich erinnere mich daran, wie ich stundenlang bei ihm sass und den Geruch von Leder und Schuhcrème einatmete. Der Grossvater lehrte mich den Umgang mit den Schuhmacherwerkzeugen, mein Vater weckte in mir die Leidenschaft und die Faszination für Schuhe und Mode. Diese Leidenschaft und die Faszination sind bis heute ungebrochen.

Was bewog Sie nach Jahren bei Bally, der Übernahme des Familienunternehmens und dem Aufbau der Laufklinik Liechtenstein zur Gründung Ihres eigenen Unternehmens und schliesslich der Umsetzung der eigenen Marke?

Ich habe eine Vision: Den Massschuh für die Masse zu machen und diesen zu einem fairen Preis anzubieten. Ein Massschuh nach individuellen Vorgaben von Hand zu fertigen, ist sehr teuer - mindestens 3000 Franken. Also habe ich das wegweisende Massschuh-Konzept mit Foot-DNA entwickelt, das die traditionelle Schuhhandwerkskunst mit den Möglichkeiten der Digitalisierung verbindet. Mit Risch Shoes bieten wir hochqualitative Schuhe für 320 bis 450 Franken an. Doch ich will nicht nur hochwertige Schuhe machen, sondern dem Kunden diesen einzigartigen Vorteil der lebenslangen Passform bieten und den gesamten Einkaufsprozess stark vereinfachen. Hier eröffnet uns die Digitalisierung neuartige Optionen.

Wie funktioniert die Foot-DNA?

Ganz einfach: "Einmal Füsse scannen - immer Massschuhe online bestellen." Der Kunde vereinbart einen Termin und lässt sich einmalig den Fuss digital dreidimensional und millimetergenau vermessen. Danach ist sein 3D-Scan-Profil, seine Foot-DNA, in unserer Datenbank gespeichert. Die Software berechnet die genaue Passform. Dann wird der perfekt passende Leisten für den Kunden bestimmt - die Grundlage für die lebenslange Passformgarantie. Daraus entsteht der weltweit einzigartige Kundennutzen. Der Kunde kann so ganz einfach jedes Model, egal ob Sneaker, Budapester, Double Monk oder Stiefelette, einfach und bequem online nachbestellen.

"Ich habe eine Vision: Den Massschuh für die Masse zu machen und diesen zu einem fairen Preis anzubieten."

Dominik Risch, Gründer und Inhaber Risch Shoes

Welcher Anteil hat an einem entsprechenden Schuh der Computer und welcher noch das Handwerk?

Der perfekte Schuh braucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...