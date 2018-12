Die Deutsche Lufthansa AG reagiert auf die vielen Verspätungen und Flugausfälle in dem sie ihren Konzernvorstand erweitern. Hierzu wird sich in Zukunft Detlef Kayser um die neu geschaffene Vorstandsposition Airline Ressources & Operations Standards kümmern. Sein Vertrag gilt bis zum 31. Dezember 2021. In seinem neuen Job wird sich Kayser um Flottenmanagement und operative Aktivitäten am Boden sowie in der Luft kümmern. Zu dieser Veränderung kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...