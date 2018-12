Über die vergangenen Monate hinweg war die Tendenz im Markt der Infineon AG Aktie eher fallend. Dies änderte sich jedoch, nachdem der Wert auf ein Tief von etwa 15,75 Euro gesunken ist. Von hier aus waren deutliche Kaufimpulse im Markt zu erkennen. Anschließend pendelte der Kurs über mehrere Wochen hinweg im Bereich von ca. 17,50 Euro. Das so entstandene Marktgleichgewicht, löste sich in der vergangenen Handelswoche in die Long-Richtung auf. Derzeit ...

