Zürich - Die 21. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse findet am 22. und 23. Januar 2019 mit Top-Finanzpersönlichkeiten und einem neuen Ausstellerrekord statt. Unter den Referenten ist unter anderem auch der frühere britische Premierminister Gordon Brown. Während andere Messen für immer ihre Türen schliessen, präsentieren sich an der FINANZ'19 mit über 90 Unternehmen so viele Aussteller wie noch nie.

Obwohl links und rechts Publikumsmessen vor dem Aus stehen, erfreut sich die grösste Schweizer Finanzmesse als Plattform für persönliche Begegnungen und Erfahrungsaustausch einer unverminderten Beliebtheit. An der FINANZ'19 in Zürich-Oerlikon präsentieren 97 Aussteller aus der Finanzbranche und 66 Immobilienunternehmen - im Rahmen der IMMO'19 - ihre Produkte, Strategien und Dienstleistungen. Das ist ein neuer Ausstellerrekord. Der Finanzanlass für professionelle Investoren findet wiederum in der Eventhalle StageOne in Zürich-Oerlikon (www.stage-one.ch) statt.

«Navigating ...

