Ripple XRP ist zum Wochenstart gefallen. Die Kryptowährung hat seit drei Tagen tiefere Hochs und tiefere Tiefs ausgebildet. Im Stundenchart ist ein fallender Kanal zu erkennen. Eine Erholung über die Marke von 0,40 Dollar ist gescheitert und so rutschte die digitale Währung wieder zurück in Richtung 0,33 Dollar-Marke. In der Mitte des Kanals ist eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...