Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CGCBV: Cargotec am 5.12. -4,36%, Volumen 88% normaler Tage , HDM: Honda Motor am 5.12. -3,46%, Volumen 0% normaler Tage , GSK: GlaxoSmithKline am 5.12. -3,45%, Volumen 213% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 5.12. 3,31%, Volumen 12% normaler Tage , NTO: Nintendo am 5.12. 3,98%, Volumen 57% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 5.12. 51,41%, Volumen 1409% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Thomas Cook Group TCG 34.400 51.41% Nintendo NTO 261.770 3.98% SW Umwelttechnik SWUT 12.500 3.31% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...