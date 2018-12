St. Gallen - Der neue Unternehmensfilm zeigt, wie Helvetia das Thema Versicherung und Vorsorge für Kunden möglichst «einfach» macht. Damit schliesst der Film an den 2017 lancierten Markenaufritt unter dem Slogan «einfach.klar.helvetia» an.

Anlässlich ihres 160. Geburtstages hat Helvetia Versicherung heute ihren neuen Unternehmensfilm zum Thema «einfach» veröffentlicht. Dieser greift das zentrale Element des 2017 lancierten Markenauftritts «einfach.klar.helvetia» auf. Der neue Unternehmensfilm erklärt mit einem Augenzwinkern in hundert Sekunden, was «einfach» für die Versicherungsgruppe bedeutet.

So einfach kann eine Versicherung sein

Wie einfach kann eine Versicherung sein? Diese Frage behandelt der neue Unternehmensfilm von Helvetia. Wie Streichholz, Sparschäler und Schweizer Sackmesser den Alltag erleichtern, will auch Helvetia mit neuen Ansätzen Versicherung und Vorsorge einfacher machen. Anhand von Beispielen zeigt der neue Unternehmensfilm, wie das geht. So steht Helvetia seit Jahren für eine einfache und rasche Schadenerledigung. Das Unternehmen setzt zudem vermehrt auf einfachere Möglichkeiten bei der ...

