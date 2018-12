Außenminister Heiko Maas (SPD) hat hohe Erwartungen an das jährliche Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). "Ein Blick auf die Weltlage zeigt: Es gibt Redebedarf. Deswegen ist das Treffen der OSZE-Außenminister heute so wichtig", sagte Maas am Donnerstag vor seinem Abflug nach Mailand.

Die OSZE stehe wie kaum eine andere Organisation für Vertrauensbildung und Dialog. "Das ist das Fundament für unsere europäische Sicherheit", so Maas. Unter anderem werde man in Mailand über das Asowsche Meer reden, wo man dringend "konkrete Maßnahmen zur Deeskalation" brauche.

Zudem werde man über Rüstungskontrolle sprechen. "Gerade angesichts der Krise des INF-Vertrags müssen wir dieses Thema wieder stärker auf die internationale Tagesordnung setzen", sagte der Außenminister.