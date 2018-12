CDU-Bundesvize Thomas Strobl glaubt, dass der Parteitag in Hamburg seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher hat - auch wegen der Debatten in den vorherigen acht Regionalkonferenzen. Strobl sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag): "Die vergangenen Wochen, diese neue Lebendigkeit in der CDU haben unserer Partei sehr, sehr gut getan. Ich glaube, das war sogar sehr stilbildend für die demokratische Kultur in unserem Land. Hamburg wird in die Geschichtsbücher eingehen - einen Wettstreit von mehreren Personen um den Parteivorsitz, das hat es ja seit mehr als 40 Jahren nicht gegeben."

Er mahnte die CDU aber auch zu Geschlossenheit: "Nach dem Freitag kommt der Samstag, und da müssen sich dann alle, egal für wen sie vor der Wahl waren, hinter der oder dem neuen Vorsitzenden versammeln."