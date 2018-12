Moneycab.com: Herr Loumaye, Ihr Unternehmen ObsEva widmet sich der reproduktiven Gesundheit und Schwangerschaftstherapien von Frauen. Können Sie uns kurz erklären, was dahintersteckt?

Ernest Loumaye: Den Beschwerden von Frauen wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Weltweit sind Millionen von Frauen von Beschwerden betroffen, die ihre Fruchtbarkeit und Schwangerschaft beeinträchtigen. Die Beschwerden können ihre Lebensqualität, ihre Fähigkeit eine Schwangerschaft zu empfangen, und die Gesundheit von Neugeborenen beeinträchtigen. Diese Frauen sind von Infertilität, Endometriose, Gebärmutterfibroiden oder vorzeitiger Wehen betroffen.

Oder sie müssen sich, um den Kinderwunsch zu erfüllen, einer anspruchsvollen Behandlung mittels künstlicher Befruchtung unterziehen.

Wir sind der Ansicht, dass die Wirksamkeit der derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten begrenzt ist und mit klaren Sicherheits-, Sozial- und Kostenproblemen für Frauen, Babys und die Gesellschaft verbunden ist. Heute sind entweder keine Therapien verfügbar oder der Standard der Versorgung ist nahezu 40 Jahre alt. Unser Ziel ist es, im Bereich Frauengesundheit innovative Behandlungen anzubieten, welche die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit verbessern.

Die drei Medikamentenkandidaten von ObsEva sind in Indikationen von ungemein hoher Prävalenz unterwegs, aber noch einige Meter von den Startlöchern einer Marktzulassung entfernt. Wie weit?

Wir sind in der attraktiven Position, dass wir über eine umfassende Pipeline mit drei potenziellen Best-in-Class-Kandidaten im Spätstadium verfügen. Zwei unserer Produktkandidaten sind First-in-Class und haben kein Äquivalent am Markt. Das dritte Produkt, so sind wir überzeugt, ist den bestehenden Behandlungen überlegen, da es weniger Nebenwirkungen verursacht und eine orale Anwendung ermöglicht. Am weitesten fortgeschritten ist Nolasiban, welches das Potenzial hat, die Erfolgsraten von IVF-Behandlungen zu verbessern und sicherer zu gestalten. Wenn alles nach Plan läuft, kann Nolasiban möglicherweise bereits Ende 2020 auf den Markt kommen. Unser zweites Produkt Linzagolix, das zur Verringerung der Symptome im Zusammenhang mit Gebärmutterfibroiden entwickelt wurde, könnte 2021/22 folgen, und das Produkt zur Behandlung von Endometriose etwas später. Zudem haben wir noch ein Produkt in der Entwicklung, welches die Gebärmutterkontraktionen stoppt, wenn diese zu früh in der Schwangerschaft auftreten, was zu einer vorzeitigen Geburt führen kann. Dieses Produkt befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium.

"Das solide Fundament ermöglicht es uns, die Entwicklung von ObsEva und unseren Produkten bis weit in das erste Halbjahr 2020 zu finanzieren."

Ernest Loumaye, Gründer und CEO ObsEva

Ihre Barmittel halten etwa noch zwei Jahre. Ist das genug für ObsEva und was kommt dann?

Bisher haben wir insgesamt 328 Millionen Dollar beschaffen können, und gegenwärtig verfügen wir noch über etwas mehr als 150 Millionen Dollar in cash. Dies ist ein solides Fundament und ermöglicht es uns, die Entwicklung von ObsEva und unseren Produkten bis weit in das erste Halbjahr 2020 zu finanzieren.

Im Augenblick laufen bei ObsEva fünf grosse klinische Studien parallel. Linzagolix, Ihr Medikament gegen Endometriose und weitere Gebährmutterwucherungen führt zu einer deutlichen ...

