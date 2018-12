Das Jahr neigt sich dem Ende zu und in den Investmenthäusern wagt man einen Blick auf mögliche Szenarien für 2019. Robert-Jan van der Mark von Kames Capital sieht dabei vor allem politische Risiken als Einflussfaktoren für die Märkte."Politik, Wachstumssorgen und steigende Zinsen waren in diesem Jahr einige der wichtigsten Treiber der Märkte, aber sie dürften in den nächsten zwölf Monaten eine weitere Hauptrolle spielen und sowohl Risiken als auch Chancen für Investoren mit sich bringen", fasst Robert-Jan van der Mark, Co-Manager des Kames Global Diversified Growth Fund (ISIN: IE00BYYP9672), die Gemengelage in seinem aktuellen Investmentausblick zusammen. Für 2019 sieht der Kapitalmarktexperte mehrere potenzielle Makro-Risiken, welche die Anleger beschäftigen dürften.

