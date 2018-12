Edinburgh / London - Politik, Wachstumssorgen und steigende Zinsen waren in diesem Jahr einige der wichtigsten Treiber der Märkte, aber sie dürften in den nächsten zwölf Monaten eine weitere Hauptrolle spielen und sowohl Risiken als auch Chancen für Investoren mit sich bringen, so Robert-Jan van der Mark, Co-Manager des Kames Global Diversified Growth Fund. Zwischen Brexit, Handelskriegen und Arbeitsmarktproblemen gibt es eine Reihe von Unsicherheiten, die Investoren in den kommenden Monaten navigieren müssen. Überraschungen sind unvermeidlich, aber ob sie positiv oder negativ sind, bleibt abzuwarten.

Im Folgenden verrät van der Mark die wichtigsten Makrorisiken und die möglichen positiven Überraschungen im kommenden Jahr.

Risiko einer fehlgeleiteten Geldpolitik

Wenn ein Konjunkturzyklus zu Ende geht, beginnen in der Regel Kapazitätsengpässe zu entstehen und die Inflation steigt. An dieser Stelle ist eine fehlgeleitete Geldpolitik eines der grössten Risiken. Die Zentralbanken könnten auf die steigende Inflation mit einer Anhebung des Zinssatzes reagieren, aber dies birgt die Gefahr, dass die Investitionen zurückgehen, was zu einem Vertrauensverlust und einem Rückgang der Ausgaben führen kann. In der Zwischenzeit könnten höhere Zinsen negative Auswirkungen auf Unternehmen mit hohem Fremdkapitalanteil haben. In einem solchen Szenario dürften Staatsanleihen eine bessere Performance erzielen, während riskantere Anlagen negative Renditen abwerfen dürften.

Politische Risiken durch die EU

Die politischen Unsicherheiten waren in diesem Jahr gross und noch immer herrscht ...

