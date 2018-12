Im ersten Teil dieses Podcasts berichten wir über Digitalisierungs-Fallbeispiele und darüber, wozu welche Daten gesammelt werden müssen. Im zweiten Teil fragen wir Experten, ob Solarmodule wieder knapper werden und wie in Emerging Markets die Herausforderungen und die Qualitätssicherung beim Bau von Solaranlagen gemeistert werden können. Ein Beispiel aus Estland zeigt, wie Energiemarkt-Daten sinnvoll gesammelt und in Einklang mit den Datenschutzrichtlinien genutzt werden können. In Frankreich verkauft ein Solaranlagen-Betreiber - ermöglicht durch digitale Technologien - seinen Strom regional als ...

