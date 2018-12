Paris (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Du 08 au 22 décembre 2018, Jakks Pacific invite les jeunes sorciers à transplaner dans leur magasins King Jouet, Jouetclub et Picwic les plus proches pour des évènements envoûtants aux couleurs de Harry Potter!



A l'occasion de la sortie de ses baguettes magiques interactives officielles Harry Potter, Jakks Pacific créé l'évènement dans plusieurs magasins spécialisés. Les fans de la licence sont conviés à venir brandir leurs baguettes de duel et éveiller le sorcier qui sommeille en eux ! Du 08 au 22 décembre, au sein de 9 magasins King Jouet, Jouetclub et Picwic, les baguettes magiques Jakks Pacific s'illuminent et s'animent à chaque sort réussi.



Pendant quelques semaines, petits et grands peuvent venir essayer les baguettes iconiques de Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, et Lord Voldemort et s'entrainer à lancer pas moins de 11 sorts emblématiques tout droit issus de l'univers Harry Potter. Rendez-vous en magasin pour des animations inédites: cape et écharpe aux couleurs de leur maison sur le dos, les fans pourront suivre les enseignements d'un professeur de magie et s'engager dans des duels épiques ! Tous les participants à l'événement recevront un certificat personnalisé de formation à la magie qu'ils pourront emporter chez eux.*



Ces baguettes, munies de capteurs de mouvements (accéléromètre et gyroscope), captent le geste du sorcier et s'illuminent de mille feux tout en émettant un son à chaque sort réussi: c'est magique ! Au programme: Locomotor, Incendio, Ventus, Tarantallegra, Metelojinx, Revelio, Finite Incantatem, Arresto Momentum et Wingardium Leviosa ! Grâce au parchemin de sorts fournis, les sorciers en herbe pourront réviser leurs mouvements et réussir leurs B.U.S.E.S, les célèbres examens de sortilèges.



Infos pratiques :



08 et 09 décembre2018: - KING JOUET Rambouillet de 11h 00 à 17h 30 - KING JOUET Claye Souilly de 11h 00 à 17h 30 - KING JOUET Thiais de 11h 00 à 17h 30



15 et 16 décembre 2018: - PICWIC Maurepas de 11h 00 à 17h 30 - PICWIC Vert Saint Denis de 11h 00 à 17h 30 - VILLAGE JOUECLUB Roissy de 11h 00 à 17h 30



22 décembre 2018: - KING JOUET Aubergenville de 11h 00 à 17h 30 - PICWIC Livry Gargan de 11h 00 à 17h 30 - VILLAGE JOUECLUB Paris de 13h 00 à 17h 30



*Les certificats seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi, et dans la limite des stocks disponibles.



A propos de Jakks Pacific: JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) est un important designer, fabricant et distributeur de jouet et de bien de consommation à travers le monde, basé à Santa Monica, en Californie. Parmi les marques populaires appartenant à JAKKS Pacific, on trouve BIG-FIGS, XPV®, Max Tow, Disguise®, Moose Mountain®, Funnoodle®, Maui®, Kids Only! ®, ainsi qu'une grande variété de produits inspirés de la pop culture, grâce à des licences exclusives.; des produits pour les animaux de compagnie et C'est Moi, une marque de produit pour la peau et de maquillage actif. Via JAKKS cares, l'entreprise s'engage dans des actions philanthropiques et se fait le devoir d'aider à améliorer la vie d'enfants. Rendez-vous sur www.jakks.com et suivez nous sur Instagram(@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) et Facebook (JAKKS Pacific).



Contact: For further information, samples and images please contact: Philipp Düllmann Jakks Pacific Press Office, MSM.digital Communications pdu@msm.digital