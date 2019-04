Zürich - Am Samstag um 10 Uhr öffnen im Zürcher Hauptbahnhof mit der avec box und dem Future Store avec X die ersten kassenlosen Convenience Stores von Valora ihre Türen. Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen über die avec App. Convenience soll sich in den neuen Stores nicht nur auf das Sortiment beziehen, sondern auf das gesamte Einkaufserlebnis, das noch bequemer, auf das eigene Tempo abgestimmt und ausserhalb der normalen Geschäftszeiten möglich wird.

Die avec box bietet ein bewährtes Convenience-Sortiment an mit frischen Esswaren für unterwegs, Lebensmitteln für den täglichen Bedarf und dem Wichtigsten für den Haushalt. Die avec box steht vom 6. bis zum 22. April 2019 im Hauptbahnhof Zürich. Sie ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 04.30 Uhr bis 00.30 Uhr und von Freitag 04.30 Uhr durchgehend bis Montag 00.30 Uhr geöffnet. Die Mitarbeitenden werden während der Stosszeiten am Morgen und am Abend vor Ort präsent sein und in dieser Zeit die Kunden beim Einkaufen unterstützen, die Regale auffüllen und die Räumlichkeit in Ordnung halten.

