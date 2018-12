Die Stadtwerke-Konferenz von EUROSOLAR e.V. wird in der nächsen Runde gemeinsam mit den Stadtwerken Marburg am 15. und 16. Mai 2019 in Marburg ausgetragen.'¨'¨ Eurosolar-Vorstandsmitglied Margit Conrad, die als ehemalige Energieministerin von Rheinland-Pfalz, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Die Stadtwerkekonferenz ist Jahr für Jahr ein Erfolg, denn Sie bietet Input und Austauschmöglichkeiten ...

