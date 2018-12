St. Gallen - «Deine Idee. 60 Sekunden. 10'000 Franken.» lautete der Dreiklang der Helvetia Jubiläums-Aktion. Über 150 Teilnehmende gingen mit ihren eigenen Geschäftsideen ins Rennen. Am 6. Dezember wurden die besten Pitches zum Finale nach Zürich eingeladen. «Blumenpost» und «Seniors@Work» sicherten sich je eine Jubiläums-Kickbox.

Im Rahmen ihres 160-jährigen Bestehens schrieb Helvetia einen Wettbewerb aus. Getreu dem Motto «Deine Idee. 60 Sekunden. 10'000 Franken.» lancierte die Versicherung eine Jubiläums-Kickbox. Über 150 Teilnehmende reichten ihre Ideen während der letzten acht Wochen ein. Gepitcht wurde in der Pitch-Booth, die am Digital Day für Aufsehen sorgte und an verschiedenen Hochschulen auf Tour war. Auch online konnten Ideen eingereicht werden.

Jubiläums-Pitch Session

Am 6. Dezember, dem Geburtstag von Helvetia, bewarben sich 13 Finalistinnen und Finalisten um zwei Jubiläums-Kickboxen. Das Preisgeld umfasste 10'000 Franken Startkapital, sowie Unterstützung durch interne Experten und den Start-up Incubator BlueLion. Die Bandbreite der vorgestellten Ideen war gross: Von Freizeitgestaltung über technische Gadgets bis hin zu medizinischen Visionen war alles dabei.

«Seniors@Work»



