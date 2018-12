Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Ende einer turbulenten Börsenwoche am Freitag klar zugelegt, dabei aber deutlich unter dem Tageshoch geschlossen. Am Verdikt einer schwarzen Börsenwoche mit einem Minus des SMI von über 3 Prozent änderte dies allerdings nichts mehr. Die Verluste von Mitte der Woche und insbesondere vom Donnerstag, als der grösste Tagesverlust seit Sommer 2016 realisiert wurde, wogen zu schwer. Die Gewinne zum Wochenschluss wurden in Marktkreisen als technische Gegenbewegung gesehen. Verschiedene Konjunkturdaten aus den USA, unter anderem der Arbeitsmarktbericht, hatten kaum einen Einfluss.

Geprägt war das Geschehen weiterhin von der unverändert hohen Nervosität wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Die anfängliche Freude über das Vermeiden einer weiteren Deeskalation ist rasch einer Ernüchterung gewichen. Die Verhaftung der Finanzchefin von Huawei hatte dabei noch zusätzlichen Sprengstoff geliefert. Das Thema dürfte neben der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus auch in der kommenden Woche dominierend bleiben.

Der Swiss Market Index (SMI) legte zum Schluss 0,94 Prozent auf 8'741,03 Punkte zu. Auf Wochensicht ergab sich dennoch ein starkes Minus von 3,3 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,91 Prozent ...

