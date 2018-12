Die MediGene AG hat positive Nachrichten von einer Studie der Oslo University Hospital erhalten. Hierbei werden Zellimpfstoffe in einer Zusammenarbeit an Patienten getestet. Diese Zellimpfstoffe wurden mit Medigenes DC-Vakzine-Technologie hergestellt. Diese klinischen Test zeigen, dass im aktuellen Stadium drei von fünf Patienten ohne derzeit sichtbare Zeichen eines Rückfalls leben. Die nächste positive Nachricht erhält die MediGene AG in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...