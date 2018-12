Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden 0:2 gegen Holstein Kiel verloren. Die Sachsen bleiben damit im Tabellenmittelfeld, während Kiel auf den vierten Rang vorrückt.

In der Anfangsphase war Dynamo das bessere Team. Die Gastgeber hatten deutlich mehr Chancen und auch mehr Spielanteile. Dennoch konnten die Gäste durch Tore von Alexander Mühling (8. Minute) und Mathias Honsak (22. Minute) mit einer Führung in die Pause gehen. Die Kieler gingen dabei sehr effizient mit ihren Chancen um.

Zudem waren die Dresdner nach dem zweiten Treffer sichtbar verunsichert. In der zweiten Hälfte ließ Kiel Dresden kommen und setzte zunehmend auf Konter. Die Chancenverwertung der Hausherren blieb dabei bis zum Ende mangelhaft. Am 17. Spieltag trifft Kiel auf Bielefeld, Dresden spielt in Paderborn.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1:1, 1. FC Magdeburg - 1. FC Union Berlin 1:1.