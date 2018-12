Noch zu Beginn dieses Jahres notierte der Kurs des Deutschen Aktien Index bei etwa 13.500 Punkten. Seitdem ist der Kurs um knapp 3.000 Punkte gefallen. Das derzeitige Tief liegt bei ca. 10.680 Punkten und wurde erst am vergangenen Freitag ausgebildet. Die Tendenz in diesem Markt ist also deutlich short. Einstiege sollten entsprechend ausschließlich in die Abwärtsrichtung vorgenommen werden. Die Möglichkeit, dass der Kurs als nächstes den Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...