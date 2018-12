Der Finanzvorstand von Siltronic stellt trotz einiger kritischen Bereiche weiteres Marktwachstum und hohe Margen in Aussicht. Rainer Irle geht davon aus, dass der Gesamtmarkt in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter wächst. Auch die Angebotsseite scheint stabil und daher sollten die Margen hoch bleiben. Vor allem profitiert Siltronic von deutlichem Wachstum bei Smartphones, der Elektroniknachfrage aus der Industrie und der Autobranche. In diesen ...

