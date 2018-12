Der Markt der Isra Vision AG Aktie befindet sich bereits seit mehreren Monaten in einer deutlich fallenden Tendenz. Entstanden ist dieser Trend Anfang September dieses Jahres, nachdem der Kurs ein neues Hoch bei ca. 60,75 Euro erreicht hatte. Von dort aus ging es dann jedoch in einen freien Fall über. Innerhalb weniger Tage war der Wert um mehrere Euro gesunken. Inzwischen ist der Kurs auf ca. 32 Euro gefallen. Dieses Tief wurde am vergangenen Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...