Die Fosera Solarsystems GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Illerkirchberg bei Ulm hat gemeinsam mit dem in Sambia ansässigen Partnerunternehmen Vitalite den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Unternehmenspartnerschaften gewonnen. Dieses Jahr wurde erstmals der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Unternehmenspartnerschaften verliehen. Ausgezeichnet wurden Kooperationen zwischen Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...