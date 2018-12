New York - Die Talfahrt an der Wall Street hat sich am Montag fortgesetzt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sackte erstmals seit Ende Juni wieder unter die Marke von 24'000 Punkten - zuletzt stand ein Verlust von 1,91 Prozent auf 23'922,16 Punkte zu Buche. Damit knüpfte er an seinen jüngsten Abwärtstrend an, der ihm mit viereinhalb Prozent Minus vergangene Woche den höchsten Wochenverlust seit März eingebrockt hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um weitere 1,57 Prozent auf 2591,63 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,02 Prozent auf 6546,15 Punkte.

Die Anleger sorgen sich mit Blick auf die in der Vorwoche festgenommene Finanzchefin des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei in Kanada weiter über die Auswirkungen auf die Verhandlungen im Handelskonflikt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...