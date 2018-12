Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1362 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1240 ebenfalls stabilisiert. Am Montagmorgen hatte er noch bei knapp 1,12 Franken notiert. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9893 Franken ebenfalls auf dem Niveau vom Vorabend.

Am Vortag hatte die Verschiebung der Parlamentsabstimmung in ...

