Thun - Der Solarzulieferer Meyer Burger und die Mitarbeitervertretung haben sich im Verlauf des Konsultationsverfahrens auf eine Verringerung des geplanten Stellenabbaus geeinigt. Von den bis zu neunzig am Standort Thun durch Abbau oder Verlagerung betroffenen Stellen werden vierzehn doch in Thun verbleiben, hiess es in einer Medienmitteilung von Angestellte Schweiz vom Dienstag. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte die Einigung gegenüber AWP.

Damit sei ein Teilerfolg erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...