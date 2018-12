FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.12.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON TO 'EQUAL WEIGHT' ('OW') - TARGET 2900 (3100) P - BARCLAYS INITIATES WORKSPACE GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 980 PENCE - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 290 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SUPERDRY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 950 (1200) PENCE - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2600 (2900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 130 (151) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5100 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.8% TO 6776 (CLOSE: 6721.54) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 590 (620) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 431.70 (428) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1750 (1580) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 170 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 800 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2200 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1200 (1230) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 265 (260) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3200 (5000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES MEDICX FUND LTD TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 72 PENCE - RBC CUTS PHOENIX GROUP TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 820 PENCE - RBC CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'SECTOR PERFORM' ('OP') - TARGET 260 (350) P - RBC RAISES AVIVA TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 540 PENCE - RBC RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERF.') - TARGET 725(625)P - SOCGEN RESUMES AB FOODS WITH 'HOLD' - TARGET 2378 PENCE - UBS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 333 (370) PENCE - 'BUY'



