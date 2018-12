Die Vereinbarung wurde im österreichischen Technologiezentrum in Gmunden unterzeichnet. Dort sind bereits die ersten Fronius Wechselrichter mit dem BYD-Hochvoltspeicher gekoppelt in Betrieb. Die serienmäßige Lösung soll ab dem ersten Quartal 2019 in Europa und Australien verfügbar sein.Fronius Solar Energy hat mit BYD eine strategische Partnerschaft geschlossen. Diese sei bei einem kürzlich erfolgten Besuch einer Delegation des chinesischen Unternehmens im Technologiezentrum im österreichischen Gmunden vereinbart worden, teilte Fronius am Dienstag mit. Dort sei auch bereits eine der ersten Fronius-Speicherlösungen ...

