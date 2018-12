Zürich - Huawei Schweiz treibt die lokale Verankerung weiter voran und ernennt Björn Bauer zum Vice President Human Resources. Ebenso wird, wie angekündigt, das Enterprise-Geschäft in der Schweiz weiter verstärkt und mit Ronald Berner übernimmt ein erfahrenen ICT Manager die Position als Service Director.

Björn Bauer übernimmt im Management von Huawei Schweiz die Position als Vice President Human Ressources und wird damit der Nachfolger von Herrn Lifan, der als CEO in die Niederlassung von Huawei in Portugal wechselt. Damit übernimmt Björn Bauer die komplette Personalverantwortung. Dieser Wechsel ist Ausdruck der Bestrebungen von Huawei, europäische Landesgesellschaften stärker von einem europäisch geprägten Management führen zu lassen. Björn Bauer ist seit bald drei Jahren bei Huawei und war bisher Senior Principal Human Resources und Mitglied des Compliance Committees. In seiner neuen Funktion nimmt er nun Einsitz in die Geschäftsleitung von Huawei Schweiz und berichtet direkt an den CEO Wang Haitao. Der studierte Jurist war zuvor beim amerikanischen Outsourcingdienstleister CSC im Management tätig.

Investitionen in Enterprise-Bereich

Erst kürzlich hatte Huawei angekündigt, in den Enterprise-Bereich zu investieren und damit in der Schweiz Marktanteile zu gewinnen. ...

