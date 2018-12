Am Dienstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.780,51 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren fielen deutlich besser als erwartet aus. Der entsprechende Index stieg von -24,1 Zählern im November auf nun -17,5 Punkte, wie das ZEW in Mannheim mitteilte. Marktbeobachter hatten mit einem Rückgang gerechnet. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Linde, Bayer und Volkswagen.

Die Aktien von Vonovia, der Deutschen Post und von Fresenius rangierten entgegen dem Trend im Minus am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1323 US-Dollar (-0,25 Prozent).