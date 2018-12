Frankfurt - Die französische Haushaltspolitik hat den Kurs des Euro am Dienstag belastet. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1326 US-Dollar. Am Mittag hatte der Euro noch in der Nähe der Marke von 1,14 Dollar notiert.

Auch zum Schweizer Franken verlor der Euro am Nachmittag an Terrain. Derzeit kostet er noch 1,1236 Franken nachdem der Kurs am Mittag bis auf 1,1260 Franken geklettert war. Der Dollar hat derweil auch gegenüber dem Franken zugelegt und die Schwelle von 0,99 Franken nach oben durchbrochen. Aktuell notiert der Dollar bei 0,9920 Franken.

Verunsichert wurden die Märkte durch die Versprechungen des französischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...