Brüssel / Strassburg - Die EU-Kommission soll laut der Nachrichtenagentur Reuters an ihrer Sitzung am Dienstag in Strassburg darüber diskutiert haben, die Äquivalenz für die Schweizer Börse um sechs Monate zu verlängern. Damit will sie den Entscheid der Schweiz zum Rahmenabkommen abwarten.

Das Kollegium habe über die neusten Entwicklungen gesprochen, sagte der Chefsprecher der EU-Kommission, Margaritis Schinas, zum Thema Schweiz. Es habe sich aber nur um eine Diskussion gehandelt.

Ein Entscheid sei nicht getroffen worden, sagte er weiter. Dieser werde aber "eher früher als später" fallen. ...

