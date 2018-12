Die LANXESS AG strebt an weiterhin beim Chemieparkbetreiber Currenta beteiligt zu bleiben, anders als Konzernmutter Bayer zum Beispiel. Bayer möchte hierbei seine 60 Prozent an Currenta wohl verkaufen. LANXESS dagegen möchte zwar weiter beteiligt bleiben, aber die 40 Prozent Anteil an Currenta nicht aufstocken. LANXESS will aber zukünftig mehr in die strategische Planung eingebunden sein, um den Erfolg und die strategische Ausrichtung des industriellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...