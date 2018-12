Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland wird im Jahr 2018 voraussichtlich leicht steigen, nachdem sie in den letzten beiden Jahren rückläufig gewesen war. Nach Schätzungen, die auf vorliegenden Daten von Januar bis September 2018 basieren, dürfte die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr voraussichtlich um rund 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf etwa 3.220 steigen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.

2017 waren 3.180 Menschen auf deutschen Straßen ums Leben gekommen. Bei den Verletzten ist im Jahr 2018 gegenüber 2017 ebenfalls eine Zunahme um circa 1 Prozent auf ungefähr 393.000 zu erwarten, so das Statistikamt weiter. Auch die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle wird bis zum Jahresende voraussichtlich leicht ansteigen. Damit wird es 2018 wieder mehr als 2,6 Millionen Unfälle auf Deutschlands Straßen geben.

Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden wird sich schätzungsweise um rund 1 Prozent auf 306.000 erhöhen. Die Zahl der Unfälle mit ausschließlich Sachschaden wird sich gegenüber dem Vorjahr dagegen kaum verändern (2,3 Millionen), so das Bundesamt.