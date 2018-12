Baden - Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im Vorjahr hat der Stromkonzern Axpo operativ nochmals deutlich zugelegt: Der Betriebsgewinn EBIT kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende September) um 29 Prozent auf 348 Millionen Franken.

Dies sei vor allem auf die gute operative Leistung im internationalen Geschäft und bei den erneuerbaren Energien zurückzuführen, teilte die Axpo am Mittwoch in einem Communiqué mit. Auch der Energiehandel, die Systemdienstleistungen und das strompreisunabhängige Kundengeschäft hätten substanzielle Beiträge an das Ergebnis des Unternehmens geliefert.

Zur Steigerung hätten auch wiederkehrende Einsparungen von jährlich 200 Millionen Franken beigetragen. Zudem seien die Atomkraftwerke Beznau und Leibstadt länger gelaufen als in den Vorjahren. Im AKW Beznau war ein Reaktor drei Jahre wegen vermuteter Materialschäden am Reaktordruckbehälter stillgestanden und erst im Frühling wieder hochgefahren worden. Nach umfassenden ...

