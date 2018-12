Bern - Ericsson hat den 8. ConsumerLab Trend Report mit den Top 10 Consumer Trends 2019 veröffentlicht. Der aktuelle Report bewertet die Gedanken und Vorhersagen der Konsumenten zu Technologien der nahen Zukunft wie Künstlicher Intelligenz (KI), Virtual Reality (VR), 5G und Automation. Zusätzlich enthüllt er, dass autonome und stimmungsvorhersehende Technologien bald eine grössere Rolle im alltäglichen Leben der Menschen spielen könnten.

Dr. Michael Björn, Leiter des Forschungsprogramms beim Ericsson Consumer & IndustryLab und Hauptautor des Reports, sagt: «Stellen Sie sich ein Smartphone vor, das nicht nur weiss, was Sie tun, sondern auch weiss, wer Sie sind. Bereits heute kann künstliche Intelligenz Ihre Persönlichkeit mit nur einem Blick in Ihre Augen verstehen. Es ist offensichtlich, dass Technologieanwender eine Zukunft sehen, in der unsere Geräte uns besser kennen als andersherum.»

Die Top 10 Consumer Trends 2019 und der nahen Zukunft sind:

Awareables: Mehr als 60 Prozent der Nutzer virtueller Assistenten denken, dass Geräte, die unsere Gefühlslagen verstehen, in drei Jahren massentauglich sein werden. Smarte Familienstreits: ...

