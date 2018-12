Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch ohne grosse Sprünge in den Handel gestartet und notiert entgegen der vorbörslichen Signale nur leicht im Plus. Auf der positiven Seite erwähnen Analysten zwar neuerliche Hoffnungen auf eine Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Konkret verweisen sie auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach Gespräche bereits im Gang seien und über Treffen auf höchster Ebene nachgedacht werde.

Für etwas Erleichterung sorgt zudem, dass die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei vorerst gegen Kaution auf freien Fuss kommt. Andere Händler bleiben aber wegen der diversen politischen Risiken vorsichtiger. Sie sehen sich nun durch Mutmassungen über ...

