- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1770 (1950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 250 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 980 (1100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ALFA FINANCIAL SOFTWARE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 115 PENCE - BERENBERG RAISES WPP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 900 (1075) PENCE - COMMERZBANK STARTS EASYJET WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1150 PENCE - COMMERZBANK STARTS IAG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 9 EUR - CREDIT SUISSE CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 960 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MORRISON PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.7% TO 6854 (CLOSE: 6806.94) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 820 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 390 (395) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1680 (1750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 360 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 170 (195) PENCE - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 151 (157) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3100 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC INITIATES RPS GROUP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 200 PENCE - SOCGEN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1620 (1750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1175 (1130) PENCE - 'BUY'



