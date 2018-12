Der Vorstand der SMA Solar Technology AG hat Restrukturierungspläne für das Unternehmen vorgestellt. Das Unternehmen will seine Aktivitäten in China beenden und weltweit rund 425 Vollzeitstellen abbauen. Zu den wesentlichen geplanten Maßnahmen gehört laut SMA-Vorstandssprecher Jürgen Reinert die Aufgabe der Standorte in China und der Verkauf der chinesischen Gesellschaften an das dortige Management. ...

