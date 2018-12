Für den Schlagzeuger der Band "Die Ärzte", Bela B., geht beim Streamen von Musik vieles verloren. "Bei Spotify hast du nur noch Daten, nur noch Algorithmen, Einsen und Nullen, irgendwie seelenlos", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".

Gestreamte Musik sei beliebiger "und vom eigentlichen Kunstgedanken entkoppelt", so der Schlagzeuger. Dennoch hatten sich "Die Ärzte" nach jahrelanger Weigerung im November entschlossen, ihre Musik auf Streamingportalen online zu stellen. Das habe vor allem einen Grund: "Ohne Streaming kämen Leute unter einem gewissen Alter heutzutage gar nicht mehr in Kontakt mit unserer Musik", sagte Bela B. der "Zeit". Am Ende zähle bei der Band aber immer noch "die Liebe zum Tonträger", sagte er.

"Die Ärzte" veröffentlichen ihre gesammelten Aufnahmen im Dezember auf einer 33 CDs umfassenden Sammelbox namens "Seitenhirsch".