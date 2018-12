Der frühere Chefwissenschaftler von Amazon, Andreas Weigend, prophezeit eine rasante Beschleunigung der technischen Leistungsfähigkeit. "Das überfordert unser Vorstellungsvermögen", sagte Weigend der Wochenzeitung "Die Zeit".

"Und egal welche Regeln wir uns heute für den Umgang mit dieser Technik überlegen - wir können davon ausgehen, dass sie in einem Jahr überholt sind", so der frühere Chefwissenschaftler von Amazon weiter. Laut Weigend, der auch im Digitalrat der Bundesregierung sitzt, stehe man am Anfang eines exponentiellen Wachstumsprozesses, der alles Dagewesene sprenge. Auf die Frage wie er selbst mit der zunehmenden Informationsflut umgehe, verrät der ehemalige Berater von Jeff Bezos: "Kürzlich habe ich einen Monat Facebook-Urlaub gemacht. Einfach nicht reingeschaut. Und was soll ich sagen? Danach war ich schockiert, weil ich merkte: Es hat mir nicht gefehlt! Im Gegenteil, ich hatte einen wunderbaren Monat, in dem ich mich nicht ständig über die Selbstbespiegelungen irgendwelcher Wannabes aufregen musste - ich kann es nur empfehlen", so Weigend.